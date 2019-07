Aymeric Bonnery en couple : rare photo avec sa mystérieuse compagne

Aymeric Bonnery se fait discret sur sa vie privée. L'animateur télé et radio qui officie à l'antenne NRJ12 et sur les ondes de NRJ partage de très rares photos avec son amoureuse, une jolie brune dont l'identité n'a pas été révélée. Dimanche 21 juillet 2019, l'ancien acolyte d'Ayem Nour a publié un beau cliché avec sa compagne sur Instagram.

Sur ce selfie, les amoureux se dévoilent complices pour une occasion spéciale. La belle brunette, en tenue bordeaux, se dévoile souriante, s'appuyant sur son chéri Aymeric Bonnery vêtu d'une veste de costume bleue et d'une chemise blanche. "Jour de mariage de ma belle-soeur with my Love. #Wedding #Montpellier #Amour", écrit l'animateur en légende de cette belle photo à deux. En commentaires, le couple a reçu une pluie de compliments ! En effet, beaucoup d'internautes ont trouvé les amoureux "très mignons" et la jeune femme "hyper jolie".