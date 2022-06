Aymeric Caron en couple et papa : il évoque enfin sa vie de famille !

Il a fait les beaux jours d'On n'est pas couché, entre 2012 et 2015, au côté de Natacha Polony. Finalement, Aymeric Caron quitte Laurent Ruquier pour rejoindre la web TV Komodo puis LCI jusqu'en 2021. Désormais, c'est en politique que l'ancien journaliste de 50 ans fait carrière. En effet, il est candidat Nupes (La Nouvelle Union populaire écologique et sociale) aux législatives à Paris, en juin 2022. Un nouveau challenge au cours duquel il peut compter sur le soutien sans faille de ses proches, notamment sa compagne. Très discret sur sa vie privée, Aymeric Caron laisse échapper quelques informations auprès de nos confrères de Libération qui dressent son portrait ce mercredi 1er juin 2022.

D'après le quotidien, Aymeric Caron n'est pas un coeur à prendre. Le charmant brun aux cheveux poivre et sel est en couple, mais aussi sérieusement engagé dans cette relation. En effet, il est "pacsé à une fonctionnaire" et même heureux papa d'un premier enfant. Les amoureux ne s'affichent pas sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, l'écrivain se consacre à sa campagne pour gagner les élections dans la 18e circonscription de Paris. Ville qu'il avait quittée et où il est récemment revenu s'installer, en famille avec leur fille. Pas dans le secteur qu'il convoite, comme le précise Libération.

Avec sa compagne et le fruit de leur amour, Aymeric Caron vivait à Houdan dans les Yvelines. Le trio coulait des jours heureux dans "une maison propice à la tenue d'un potager et d'un poulailler, idéale pour l'écriture des bouquins", indiquent nos confrères. Toutefois, ce luxe avait des inconvénients non négligeables, surtout lorsqu'on vit avec un enfant. "Mais c'était aussi un désert médical, on avait des problèmes de crèche et on devait souvent venir à Paris", explique-t-il, justifiant ainsi le retour à la capitale il y a de cela maintenant quatre ans.

Rappelons qu'en 2014, Aymeric Caron révélait être en couple. L'heureuse élue se prénommait Catherine. Et ce végétarien avait même laissé entendre qu'elle suivait le même régime alimentaire que lui. "J'ai déjà converti mes parents, qui ne mangent plus que des légumes. Alors vivre une histoire d'amour avec une carnivore acharnée ? Non, c'est impossible !", avait-il déclaré à Gala. Depuis, il a été aperçu au bras d'une charmante brune prénommée Fanny...