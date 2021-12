Ayo révèle s'être séparée du père de son 3e enfant... à quatre mois de grossesse

Après une première sortie passée inaperçue en pleine crise sanitaire, Ayo ressort son dernier album Royal dans une version enrichie. Alors qu'elle s'apprête à retrouver le public parisien à l'occasion d'un concert à la salle Pleyel le 3 décembre 2021, la chanteuse a accordé une nouvelle interview au magazine Paris Match de ce jeudi. L'occasion pour cette maman célibataire d'évoquer sa vie de famille, entre la France et le Portugal, où elle vit désormais.

A 41 ans, Ayo est l'heureuse maman de trois enfants : Nile et Billie-Eve (16 et 11 ans), nés de sa relation passée avec l'artiste reggae Patrice, mais aussi Jimi-Julius, son petit dernier, né en 2017 d'une histoire avec un mystérieux compagnon. Si la chanteuse partage volontiers des photos de sa tribu sur les réseaux sociaux, elle n'avait en revanche jamais confié s'être séparée du père de son troisième enfant alors qu'elle était enceinte de quatre mois... Une confidence relayée par nos confrères, sans trop de détails. Ayo préfère s'attarder sur le fait qu'elle est une maman célibataire épanouie.

"Aujourd'hui, je suis une mère célibataire et heureuse de l'être. Vraiment heureuse. Je suis seule depuis quatre ans et cela ne me dérange pas du tout", a commenté l'artiste née en Allemagne, d'un père nigérian et d'une mère tsigane roumaine.