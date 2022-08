Babsie Steger (Salut les musclés) : La nouvelle vie surprenante d'Hilguegue

Figure emblématique de la série Salut les musclés ! de 1989 à 1994, Babsie Steger a aujourd'hui totalement changé de vie. Propriétaire d'un gîte baptisé Les Terres de Gaïa situé dans le Gers, l'actrice qui a longtemps incarné Hilguegue propose désormais des séjours sur mesure avec différents ateliers : Yoga, Détox, Santé, Beauté, Culinaire et Gyrokinesis. Dans son magnifique hameau, 6 chambres dont disponibles dont une Suite et un Studio décorés dans des tons très naturels et très apaisants.

En 2018, l'ancienne actrice apparue dans les séries Borgia, Sous le soleil, Joséphine Ange Gardien ou encore Profilage était apparue dans la rubrique "Coup d'food" de l'émission Quotidienne où elle était venue partager l'une de ses recettes, à base de daurade et de langoustine. "Je fais une conférence en fin d'année au Théâtre des Mathurins pour une conférence sur l'alimentation où on va être prévenus du danger parce qu'aujourd'hui on mange beaucoup de chimie", avait-elle expliqué à la fin de son atelier cuisine.

J'ai toujours eu un rapport sensible au corps

Coach de vie santé et bien-être, l'actrice avait également été interviewée la même année par les journalistes du Parisien à propos de son étonnante reconversion. "On parle de reconversion, mais cela n'est pas nouveau pour moi. Mon père était médecin, et j'ai toujours eu un rapport sensible au corps. J'ai découvert, tôt et intuitivement, que mon organisme tolérait mal certains aliments" confiait-elle, prévenant des dangers des aliments hypertransformés "bourrés de pesticides, d'hormones, d'additifs et de sucres cachés".

Passionnée par la cuisine et créatrice de sa propre huile de beauté, l'ancienne actrice révélait : "Les gens sont friands d'informations sur la nutrition et la beauté naturelle. J'ai des idées plein la tête, sur la détox notamment. Je regrette juste que l'être humain soit obligé de dormir, car le temps passe vite quand on mène plusieurs activités à la fois.". En prime, l'auteure du livre Strudel, kouglof et cie consacré aux pâtisseries autrichiennes annonçait également la sortie prochaine d'un ouvrage sur ses nombreuses astuces bien-être.