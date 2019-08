Bam Margera (Jackass) : Retour en désintox après une arrestation

La semaine dernière, Bam Margera avait publié sur Instagram plusieurs vidéos le montrant en plein speech très animé. Sur l'une d'elles, il montrait un nouveau tatouage, le nom de Dr. Phil (vrai nom Phil McGraw), fait dans le cou. Bam a publiquement demandé l'aide du psychologue et présentateur télé.

Bam Margera mène deux combats. L'un contre une addiction à l'alcool et l'autre contre sa bipolarité, pour laquelle il a arrêté son traitement médical. Le mari de Nicole Boyd et papa d'un petit garçon prénommé Phoenix suscite l'inquiétude de ses proches et de ses fans.