Bar Refaeli : Elle plaide coupable d'évasion fiscale, sa mère fera de la prison

Bar et Tzipi Refaeli étaient accusées d'évasion fiscale. Les deux femmes ont plaidé coupables et elles ont passé un accord avec les procureurs. Le mannequin écope d'une lourde amende, et sa mère passera plus d'un an en prison.

Bar Refaeli gets community service for tax evasion, mom jailed for 16 months https://t.co/AAxANbQAYk — The Times of Israel (@TimesofIsrael) June 9, 2020

Bar Refaeli était soupçonnée de ne pas avoir déclaré des revenus perçus à l'étranger entre 2009 et 2012, pour une valeur totale de 23 millions de shekels (5,4 millions d'euros). Ses parents, Tzipi et Rafi Refaeli, étaient quant à eux accusés de blanchiment. Le ministère de la Justice israélien avait révélé par communiqué de son intention "de les inculper pour des fautes fiscales". Les citoyens israéliens résidant à l'étranger ne sont pas contraints de déclarer leurs revenus à l'extérieur du pays. Bar Refaeli et sa mère avaient créé une résidence fictive à l'étranger afin de passer entre les mailles fiscales israéliennes. Le top model avait été arrêtée, puis libérée sous caution en 2015. Bar Refaeli a donné naissance à son troisième enfant le 18 janvier 2020. Le mannequin marié à Adi Ezra, déjà maman de deux filles (Liv et Elle, 3 et 2 ans), a gardé le sexe et le prénom de son nouveau-né secrets.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

En vidéos