Bar Refaeli maman pour la troisième fois, ses premiers mots après l'accouchement

Bar Refaeli est à nouveau maman ! Le top model israélien a donné naissance à son troisième enfant. Le 18 janvier 2020, la femme de l'homme d'affaires Adi Ezra a publié une photographie à la clinique avant son accouchement. Souriante, la future maman apparaît naturelle et très heureuse en blouse d'hôpital. Elle écrit : "Voilà à quoi ressemble le vrai GLAM. 3e bébé en 3 ans et demi. La vie est belle." Aucune photo du nouveau-né n'a été partagée sur les réseaux sociaux. Déjà maman de deux filles Elle (2 ans) et Liv (3 ans), Bar n'a jamais publié de clichés de ses enfants afin de préserver leur intimité. Le top model n'a pas précisé le sexe de son bébé mais selon le journal Times of Israel, le nourrisson serait un petit garçon. De plus, le mannequin de 34 ans aurait accouché le 14 janvier 2020 à Tel Aviv.

J'en voudrais quatre ou cinq

Mariée depuis 2015 à Adi, Bar évoquait depuis de nombreuses années son désir d'être mère à nouveau. Interviewée par le magazine suisse Le Matin en 2018, elle avait confié (étant alors déjà maman de deux filles) qu'elle désirait fonder une famille nombreuse avec son mari. "J'en voudrais quatre ou cinq. Je suis née dans une grande famille et j'ai toujours adoré ça. Je me sens privilégiée d'avoir eu trois frères autour de moi. (...) Mon mari est d'accord pour quatre, mais je dois encore le convaincre pour qu'il en accepte un cinquième dans notre famille. J'ai la chance d'avoir beaucoup de gens proches, comme ma mère, qui m'aide." Le quatrième enfant de Bar et Adi ne devrait donc pas tarder à arriver à en croire les souhaits de la jeune femme... Toutes nos félicitations aux heureux parents !