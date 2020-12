Barack Obama : Sa fille Sasha s'éclate sur TikTok... gros buzz !

Sasha Obama n'est plus la petite fille qui avait fait craquer l'Amérique et le monde lors de la prémière élection de son papa. La jeune femme tente de vivre une vie normale et s'amuse sur TikTok. Sur sa dernière vidéo, elle participe à un challenge en musique sur un nouveau tube de rap.

Bientôt quatre ans que les Obama ont quitté la Maison-Blanche ! Barack, Michelle et leurs deux filles Malia et Sasha restent une des familles les plus populaires aux États-Unis. La cadette vit désormais une adolescence presque normale, en témoigne sa nouvelle vidéo sur TikTok, qui émerveille les internautes. À lire aussi Vincent Queijo : Gros plan sur le visage de sa fille, son portrait craché Barack Obama a "peur" de sa fille Sasha : il explique pourquoi Line Renaud : Sa nécrologie publiée par erreur, elle réagit au gros bad buzz Sasha (de son vrai prénom Natasha) a le rythme dans la peau ! La jolie brune de 19 ans le démontre dans une vidéo publiée sur TikTok par une amie. Elle danse et chante sur le titre Adderall (Corvette Corvette) du rappeur Popp Hunna, sorti au mois d'octobre. Au premier plan, Sasha mène la chorégraphie avec sa joyeuse bande et fait même quelques grimaces à la caméra. Les internautes sont sous le charme. "Ok !!! Sasha Obama se la donne sur TikTok avec son crew", écrit par exemple le très influent compte @theshaderoom sur Instagram. Le #CorvetteCorvetteChallenge est lancé !

Sasha Obama est une experte en playback ! Fin octobre, un autre TikTok d'elle avait grand bruit. Les internautes avaient exprimé leur étonnement après avoir vu la fille de l'ancien président des États-Unis réciter les paroles de la rappeuse JT, sur la chanson Said Sum (Remix) de Moneybagg Yo. "Tous ces mecs veulent b***** JT, Hellcat c'est une SRT, j'débarque en G-Wagon 63, j'fais tchiper un G-Wagon 55", rappait Sasha en référence aux voitures décrites par la bombe du groupe City Girls.

Sasha Obama est la deuxième fille de Barack et Michelle Obama. Elle a une grande soeur, Malia, âgée de 22 ans. Les deux jeunes femmes n'avaient que 8 et 5 ans lors de la prise de fonction de leur papa à Washington. Sasha est d'ailleurs devenue l'enfant le plus jeune à entrer à la Maison-Blanche depuis le défunt John F. Kennedy Jr (dit "John John"), qui avait 2 mois lors du début du mandat de son père John F. Kennedy.

