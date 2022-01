Barbara Cabrita en couple avec Aymeric : un séduisant brun loin du show-business

Barbara Cabrita est de retour sur TF1 ce lundi 3 janvier 2022. L'actrice de 39 ans est au casting de la saison 6 de Sam, qui débute ce soir. Elle y incarne Félicia, la fille de la nouvelle patronne de Sam, un nouveau rôle passionnant pour la belle brune. Côté coeur, elle est tout aussi comblée.

C'est en 2001 que Barbara Cabrita est révélée au grand public dans la série de France 2 Le Groupe, où elle tournait notamment aux côtés de Sandra Lou, Géraldine Lapalus et Jérémy Michalak (qui jouait son petit ami). Par la suite, elle a enchaîné les projets. Le public a eu le plaisir de la retrouver dans R.I.S Police scientifique (2005-2012), Mission Pays basque (2017) ou encore Luther (2021). Et ces quatre dernières années, elle a pu compter sur le soutien d'un homme : Aymeric Lanes.

Le séduisant brun est son compagnon et il n'a rien à voir avec le monde de l'acting. Il est le gérant d'un restaurant de plage situé dans les Pyrénées-Orientales nommé le Zaza Club. Un homme qu'elle a rencontré lorsqu'elle a séjourné dans Les Pays catalans dans le cadre du tournage de la série Les Innocents. "Je suis immédiatement tombée sous le charme de la mer, de la montagne, de la nature, mais pas seulement. Je suis aussi tombée sous le charme d'Aymeric", expliquait-elle en février dernier à L'indépendant.

Depuis, Barbara Cabrita et le bel Aymeric Lanes ne se sont plus jamais quittés. Bien que discrète sur sa vie privée, la star de Sam se plaît à partager quelques photos en compagnie de son cher et tendre, sur Instagram de temps à autre. A l'occasion de la nouvelle année par exemple, ce sont les tourtereaux tout sourire que les internautes ont pu admirer. "Et bonne année à tous! Une année d'Amour, de joie, de paix, de jolies décisions pleines de surprises... et de confiance... Qu'elle vous soit merveilleuse !" peut-on lire en légende de la publication.