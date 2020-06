Le Groupe : Barbara Cabrita, Sandra Lou... Que deviennent les acteurs ?

La belle époque. De 2001 à 2002, Jean-Luc Azoulay a tenté de ramener à la vie les sitcoms à la française, lui qui était déjà à la tête de monuments tels que Premiers Baisers ou Hélène et les garçons. Mêmes ingrédients, mêmes histoires de coeur, mais un cast différent. La mayonnaise n'aura peut-être pas exactement pris avec les téléspectateurs, puisque le show s'est achevé au bout d'une seule saison de soixante-huit épisodes, mais il aura eu le mérite de lancer plusieurs carrières !

Barbara Cabrita

Sage, mais espiègle, amoureuse de son poussin – Jérémy Michalak –, Barbara Cabrita incarnait la studieuse Barbara. Dans Le Groupe, la comédienne faisait ses premières armes. Elle est, depuis, devenue un visage incontournable du petit écran. On l'a aperçue dans Sous le soleil, À votre service ou Les Innocents. De 2005 à 2012, elle était Julie Labro dans R.I.S Police scientifique et a dernièrement obtenu l'un des rôles principaux de la série H24. Au cinéma, elle s'est jointe à Philippe Lacheau et Élodie Fontan en 2017 dans Mission Pays basque.

Géraldine Lapalus

Même glorieuse destinée pour Géraldine Lapalus, un brin peste à l'époque en tant que Géraldine. Depuis qu'elle a quitté les bancs de l'université Charles-Baudelaire de France 2, elle s'est fait remarquer dans Plus belle la vie, Sous le soleil et SOS 18. Pendant dix ans, elle a joué le rôle d'Amandine Joubert auprès de Laurent Ournac dans Camping Paradis, rôle qu'elle a retrouvé un temps en 2018. Elle a également campé Lucie, dans À votre service, de 2015 à 2017.

Sandra Lou

Retour plus compliqué pour Sandra Lou, qui était pourtant la star du show – elle qui suivait les cours de l'université tout en papillonnant avec Julien et en s'illustrant divinement au chant et au piano. Difficile de savoir si sa défaite dans l'émission de dating Le Bachelor l'a empêchée d'obtenir des rôles par la suite. Elle a toutefois choisi de devenir animatrice plutôt qu'actrice. Sandra Lou a présenté de nombreuses émissions dont Mister France, Fan de Stars et Ça part en vrille. En octobre 2018, elle a avoué que sa situation professionnelle était parfois compliquée dans une longue lettre ouverte publiée sur Linkedin. Début 2020, elle a sorti un livre au rayon bien-être intitulé Power Attitude. Elle n'a jamais oublié, cela dit, son amour pour les plateaux de tournage !

Jérémy Michalak

Jérémy, Jeremaïe, l'homme en jaune. Qu'importe le nom qu'on lui donne, il n'a jamais souhaité poursuivre une carrière d'acteur après ses folles années dans Le Groupe. Son dada, c'était plutôt de passer derrière la caméra. Il est donc devenu animateur, mais majoritairement producteur. De ses collaborations avec la fameuse Grosse Équipe – qu'il a créée en 2005 –, on lui doit de grands moments de télévisions : les quatre saisons d'Hollywood Girls, mais aussi l'intégralité des Anges de la télé-réalité, les épisodes de Tellement vrai et la trilogie documentaire In bed with Christine Bravo. On dit merci qui ?

Frank Geney

Difficile de garder le sourire en pensant à Frank Geney, si solaire, si généreux – inoubliable dans la publicité des Pages jaunes ! Après avoir bouclé le dernier épisode de la série Le Groupe, une jolie carrière télévisée lui ouvrait les bras. Commissaire Valence, Joséphine ange gardien, Section de recherches, Julie Lescaut lui avaient tous ouvert les bras. Malheureusement, le jeune homme est décédé le 18 juillet 2013, à 34 ans, à Paris, d'un arrêt cardiaque...

Julien Zuccolin

Difficile, très difficile de retrouver sa trace. C'est bien simple, après avoir joué les bellâtres sur France 2, Julien Zuccolin a quasiment disparu. On l'a vu en 2002 dans Un été de canicule, avec Charlotte de Turckheim, puis dans la pièce Baroufe à Chioggia – de Carlo Goldoni – l'année suivante. Et plus rien. Chef d'entreprise, il a créé en 2006 la station radio Kernews, puis il aurait décidé d'opérer un tournant plus politique dans sa carrière, s'impliquant fort auprès sa région natale, l'Alsace. En 2010, on l'a toutefois aperçu sur un plateau de tournage. Il a écrit, réalisé et produit un court métrage intitulé Contre-plongées.