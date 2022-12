Sandra Lou frappée par le drame : son ancien amoureux décédé très jeune, douloureuses confidences

Cela fait près de vingt ans que Sandra Lou a participé à l'émission Le Bachelor, le gentleman célibataire. Le show diffusé sur TF1 en 2003 mettait en lumière des prétendantes face à un charmant entrepreneur à la recherche de la femme de sa vie. Finalement, c'est une autre, Alexandra, qui a été préférée, laissant la comédienne face à son "échec" sentimental. Depuis, elle s'est construite une carrière d'animatrice et comédienne, et est devenue maman d'une fille, Lili. Le père de l'enfant s'appelle Mickael, qu'elle avait épousé en 2007 mais dont elle est séparée. En 2021, elle a retrouvé l'amour auprès d'un certain Amaury et semble nager dans le bonheur depuis. Epanouie à 42 ans, un anniversaire qu'elle fête ce 24 décembre, elle a connu aussi des moments douloureux, comme la mort de son amour de jeunesse.

C'est en 2015 que Sandra Lou fait cette confidence. Engagée dans la lutte contre le cancer à travers un livre dont les bénéfices ont été reversés à la lutte contre ce fléau, Finger in the Nose, elle avait expliqué à Télé-Loisirs l'origine de sa motivation : "C'est un sujet que je ne connais que trop bien. L'un de mes amours d'adolescente a été atteint par cette maladie à 14 ans. Il est parti dix ans plus tard."

Marquée par la disparition de son ancien amour, Sandra Lou s'était donc lancée dans la publication d'un ouvrage rassemblant 80 photographies de stars prenant la pose le doigt dans le nez. Parmi celles-ci, se trouvent Alexandre Astier, Michèle Laroque ou encore Florent Manaudou. Pourquoi ce geste enfantin ? Parce qu'un jour, on réussira à battre le cancer les doigts dans le nez, c'est l'objectif de ce livre caritatif qui a permis d'aider les associations "Tout le monde contre le cancer et Sur un lit de couleurs ainsi que la recherche de l'institut Gustave Roussy.

Remarquée en 2022 dans un épisode des Mystères de l'amour, celle qui avait démarré en jouant dans la série Le Groupe a animé le 29 novembre dernier la conférence Yschool sur les arcanes de l'industrie musicale. Un milieu qu'elle a connu personnellement, puisqu'on lui doit la reprise de Banana Split en 2003.