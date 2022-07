Sandra Lou atomisée par Olivier Siroux (Le Bachelor), ses confidences cash

Emission emblématique diffusée en 2003, Bachelor, le gentleman célibataire mettait en scène Olivier Siroux, jeune entrepreneur séduisant à la recherche de l'amour. Parmi ses nombreuses prétendantes, Sandra Lou et Alexandra étaient parvenues à charmer le beau blond au point d'arriver en face-à-face lors de la demi-finale. Malheureusement pour l'interprète du titre Banana Split, c'est Alexandra qui avait reçu l'ultime rose, gage de sa victoire.

En pleurs et se sentant totalement trahie, Sandra Lou s'était effondrée dans les bras du bachelor. Interviewé par Télé Star, celui-ci confie désormais qu'il ne croyait pas plus que ça à la sincérité de la jolie rousse. "C'était peut-être pour se faire remarquer, faire du buzz comme on ne le disait pas encore à l'époque" a-t-il avoué, n'éprouvant visiblement aucune empathie pour son l'ancienne candidate de télé-réalité.

Un peu amère vis-à-vis de son élimination, la jeune femme avait donné une autre version dans l'émission 20 ans de la télé-réalité sur TMC. Selon elle, c'est lui qui n'avait tout simplement pas été honnête avec ses prétendantes. "Objectivement, avec le recul, on avait toutes capté qu'Olivier avait un petit faible pour Alexandra. Mais il laissait la porte ouverte. Les équipes de journalistes sont là aussi pour vous remettre sur le bon chemin. C'est-à-dire que dès que vous émettez des doutes, ils vont dire : 'Ah non, non, mais il nous a dit qu'il t'aimait bien. Mais tu comprends, il ne peut pas trop te le montrer sinon le jeu est fini', et j'ai cru tout ça", avait-elle expliqué.

Après avoir recalé Sandra Lou, c'est donc dans les bras d'Alexandra qu'Olivier Siroux avait partagé une histoire d'amour. Une idylle qui n'a finalement duré qu'un an. "On n'était pas faits l'un pour l'autre. Pourtant, j'ai eu un vrai coup de foudre. Elle aussi, je crois, mais devant les caméras, les émotions sont amplifiées", a-t-il révélé avant d'ajouter : "Un coup de foudre, cela ne signifie pas que l'amour sera éternel".

Désormais en couple avec Aurélia depuis déjà douze ans avec son épouse, l'ancien Bachelor a eu trois enfants : Andréas, 11 ans, Raphaël, 8 ans et Jenna, 2 ans.