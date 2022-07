Olivier Siroux : Le premier Bachelor a totalement refait sa vie !

En 2003, de nombreuses prétendantes rêvaient d'obtenir une belle rose rouge de sa part. Aujourd'hui, Olivier Siroux n'est plus un coeur à prendre puisqu'il est marié à une jolie brune prénommée Aurélia. Discret suite à sa médiatisation dans l'émission Bachelor, le gentleman célibataire sur M6, le séducteur a enfin trouvé chaussure à son pied et avait présenté officiellement sa belle en juin 2016 lors d'un cocktail à l'Hôtel de Gallifet. Parents de Raphaël, d'Andréas et de Jenna, les amoureux se sont rencontrés bien après le Bachelor.

"Elle ne savait pas trop ce que j'avais fait, avait confié Olivier Siroux dans l'émission Ça commence aujourd'hui mardi 27 août 2019, sur France 2. Elle était un peu jalouse et ça a passionné mon fils Andréas. C'était très drôle. (...) L'aîné avait l'impression de regarder une série. Il m'a engueulé. Il m'a dit : 'Mais pourquoi t'as choisi cette fille-là ? Tu l'as embrassé, papa, elle est vraiment pas belle, c'est affreux !' Je n'avais pas revu tout ça depuis l'époque et ma femme ne connaissait pas."

Régulièrement, la jolie brune partage des photos de leur famille sur Instagram. Le 12 juin dernier, elle a également dévoilé un cliché en noir et blanc avec son mari, où on peut les voir s'embrasser tendrement. "12 ans d'amour et d'eau fraîche !!!" avait-elle écrit en légende, tout en ajoutant les hashtags #mariage #nocesdesoie #amourpourlavie.