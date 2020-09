Olivier Siroux (Le Bachelor) encore papa à 50 ans : 3e bébé avec Aurélia !

Quelques semaines plus tôt, toujours sur le réseau social de partage d'images, elle avait annoncé sa troisième grossesse en image : un joli body blanc et fleuri avec l'inscription "I'm with daddy" accompagné d'un anneau de dentition signé Au fil des mots, sa propre marque. En légende, la jolie brune précisait "bientôt, bientôt". "Grossesse", "maternité", "mumlife", "mumof3"... les hashtags ont confirmé la belle annonce. Et à un commentaire qui lui demandait si elle était bien enceinte d'un troisième bébé, Aurélia avait répondu : "Un peu de folie et d'insouciance, ça ne fait pas de mal."

Aurélia et Olivier Siroux n'exposent pas tellement leur vie privée. La date de naissance ainsi que le prénom de la petite fille restent alors secrets pour l'instant.

Rappelons que le couple avait déjà deux enfants, des garçons prénommés Andréas (9 ans) et Raphaël (6 ans). En août 2019, la petite famille s'était affichée dans Ça commence aujourd'hui, l'émission de Faustine Bollaert diffusée sur France 2. "J'ai rencontré mon épouse bien après Le Bachelor. Elle ne savait pas trop ce que j'avais fait, avait confié Olivier Siroux. Elle était un peu jalouse et ça a passionné mon fils Andréas. C'était très drôle."