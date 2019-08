Olivier (Le Bachelor) marié et papa : il présente sa femme Aurélia et leurs fils

"Acceptes-tu cette rose ?" Olivier n'a jamais autant offert de fleurs qu'en 2003. Cette année-là, il était le gentleman célibataire de la première saison du Bachelor, sur M6. Des femmes étaient venues le séduire et, au fil des jours, il devait en éliminer une ou plusieurs. C'était finalement une certaine Alexandra qui avait eu ses faveurs.

Mais leur histoire d'amour n'avait pas duré. Depuis, Olivier a rencontré la femme de sa vie. En 2014, il révélait être en couple et marié. Et ce n'est qu'en juin 2016 qu'il a officiellement présenté sa belle Aurélia. Ensemble, ils ont eu deux adorables enfants : Raphaël (5 ans) et Andréas (8 ans). Des fils qu'il a présentés dans Ça commence aujourd'hui mardi 27 août 2019, sur France 2.

Les deux petits garçons sont timidement venus sur le plateau accompagnés de leur maman. L'ancien Bachelor a révélé avoir revu les épisodes en compagnie de sa compagne et de l'aîné : "J'ai rencontré mon épouse bien après Le Bachelor. Elle ne savait pas trop ce que j'avais fait. (...) Elle était un peu jalouse et ça a passionné mon fils Andréas. C'était très drôle."

Aurélia a ensuite pris la parole et a expliqué qu'elle n'avait pas reconnu son époux dans l'émission de télé-réalité : "Je n'avais pas l'impression que c'était lui. C'était bizarre comme sensation. Je préfère comme il est aujourd'hui. Je ne suis même pas sûre que j'aurais pu tomber amoureuse de lui à l'époque." Faustine Bollaert n'a bien entendu pas manqué de lui demander si Olivier lui avait offert des roses. "Il ne m'offre pas de roses. En onze ans, j'ai dû avoir un bouquet de fleurs", a-t-elle répondu. Mais elle a le droit à d'autres cadeaux comme l'a bien vite précisé son homme.