Olivier Siroux (Le Bachelor) : le visage de ses trois enfants révélé au grand jour

Originaire de Martinique, Aurélia est venue s'installer en France, à Paris quand à la télévision, son futur époux s'entourait des plus belles femmes du pays. Elle n'avait donc jamais eu l'occasion de s'intéresser à son cas. "Je le préfère comme il est aujourd'hui, a-t-elle précisé. Je ne suis même pas sûre que je serais tombée amoureuse à l'époque." Si elle n'a jamais droit à une rose en guise d'offrande, la jeune femme a reçu le plus beau des cadeaux durant l'année 2020 : la naissance de son troisième enfant, une petite fille dont elle parle très peu. Elle n'avait dévoilé que ses petits pieds jusqu'à présent... jusqu'à ce qu'elle craque, pendant les fêtes de fin d'année, et ne partage une photographie de son visage en écrivant son prénom sur les réseaux sociaux. Bienvenue, donc, à la petite Jenna...