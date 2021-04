Sandra Lou "trahie" par Olivier dans Le Bachelor : ses souvenirs de sa terrible élimination

En 2003, il était le tout premier Bachelor, gentleman célibataire. Olivier Siroux avait accepté de se lancer dans l'aventure à l'âge de 32 ans, excité par la nouveauté. Il ne pensait alors pas réellement trouver l'amour et pourtant, ce fut le cas. En effet, à l'époque, Olivier a craqué pour sa prétendante Alexandra. Ils ont formé ensemble un couple pendant un an avant de se séparer. Mais, dans l'émission, c'est une autre candidate qui a marqué les esprits, à savoir Sandra Lou.



Cette dernière s'était hissée jusqu'en demi-finale. Et son élimination, l'ancienne animatrice de Génération Hit ne l'a pas du tout acceptée. Elle a même fondu en larmes dans les bras d'Olivier, lui rappelant qu'elle lui avait déclaré ses sentiments. Sandra Lou est donc tombée de haut. "Objectivement, avec le recul, on avait toutes capté qu'Olivier avait un petit faible pour Alexandra. Mais il laissait la porte ouverte. Les équipes de journalistes sont là aussi pour vous remettre sur le bon chemin. C'est-à-dire que dès que vous émettez des doutes, ils vont dire : 'Ah non, non, mais il nous a dit qu'il t'aimait bien. Mais tu comprends, il ne peut pas trop te le montrer sinon le jeu est fini', et j'ai cru tout ça", a-t-elle récemment expliqué dans 20 ans de la téléréalité sur TMC.

Je craque parce que je comprends que tout est fini

Sandra Lou était tellement persuadée qu'Olivier l'appréciait qu'elle a eu du mal à comprendre sa décision : "Quand il appelle Alexandra, mon cerveau, qui est têtu, ne veut pas entendre que ce n'est pas moi. Parce que Sandra, Alexandra, c'est tellement proche que je me suis dit que c'était forcément moi. Et là, je comprends en deux temps et je me dis, 'Ben nan c'est pas du tout moi'. Et je craque, parce que je comprends que tout est fini, que je me suis emballée toute seule", a-t-elle encore confié. Elle estime alors avoir été trahie : "Quand l'émission s'arrête pour moi, ça n'a pas été seulement la trahison d'Olivier. C'était la trahison de la production, des journalistes, de toutes ces personnes qui m'ont regardé dans les yeux et qui m'ont fait croire qu'effectivement il avait des sentiments amoureux pour moi".

De son côté, Olivier Siroux ne partage pas les mêmes souvenirs. L'ex-Bachelor estime avoir toujours été très clair avec sa prétendante. "Je n'ai jamais montré de sentiments, je n'ai jamais eu d'ambiguïté par rapport au fait que je puisse la séduire ou quoi que ce soit. Justement, pour ne pas lui faire de la peine après, c'était quelqu'un que j'appréciais, une fille vachement sympa, avec qui j'avais des atomes crochus, mais il n'y avait pas de séduction. Donc oui ça m'a fait beaucoup de peine", a-t-il expliqué.

De l'eau a coulé sous les ponts depuis et Sandra Lou a trouvé le véritable homme de sa vie, en la personne de Mickaël qu'elle a épousé en 2007 et avec qui elle a eu une fille en 2009. Olivier s'est quant à lui aussi marié et est à la tête d'une famille de trois enfants.