Sandra Lou dévoile enfin le visage de sa fille Lili !

Elle avait annoncé vouloir changer de carrière, Sandra Lou l'a fait ! L'ancienne animatrice de télévision de 39 ans a organisé une grande soirée à l'Hôtel Marriott à Paris le 16 janvier 2020 pour la sortie de son livre Power attitude : La Méthode pour positiver et être plus heureux écrit avec Christelle Crosnier. Venue soutenir sa maman, sa fille Lili (née de son amour avec Mickaël) était présente. L'occasion inespérée de découvrir enfin le visage de la petite âgée de 11 ans.

Venues en nombre, plusieurs célébrités ont également assisté à cette soirée placée sous le signe du bien-être et de la sérénité. Parmi ceux qui ont répondu à l'appel, Sylvie Ortega Munoz et son nouveau compagnon Thibault Perez sont apparus plus amoureux que jamais. Aperçue pour la première fois lors de la 3e édition de la soirée de gala de l'association Geneticancer le 16 novembre 2019, la veuve de Ludovic Chancel n'avait d'yeux que pour son jeune et charmant petit ami, jeune mannequin originaire de Lyon. D'autres stars du petit écran étaient présentes, comme Laurence Roustandjee, Cali Morales ou encore Elizabeth Tchoungi. L'ex-femme du chanteur Renaud, Romane Serda, a également pris la pose devant les photographes, tout comme la chanteuse Nâdiya.

Une belle revanche pour l'ancienne Miss Nord-Pas-de-Calais qui avait exprimé en octobre 2018 son désir de reconversion professionnelle dans une lettre "sincère, bourrée de lucidité et surtout dénuée d'aigreur". À l'époque, elle indiquait que sa reconversion était due au fait qu'elle était devenue trop vieille pour la télévision expliquant, non sans amertume, qu'il y avait apparemment "une date de péremption sur l'emballage". Celle qui a représenté la France au concours de Miss Monde en décembre 1999 délivre dans ce nouvel ouvrage des conseils et des routines pour prendre soin de soi au quotidien. Un bon programme pour débuter l'année en beauté !