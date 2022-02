Sandra Lou de nouveau en couple : photo avec son charmant amoureux

Heureuse nouvelle pour Sandra Lou ! L'animatrice de 41 ans n'est plus un coeur à prendre. C'est à l'occasion de la Saint-Valentin qu'elle a fait cette révélation, en partageant une photo avec son compagnon, un certain Amaury. Sur le cliché en noir et blanc posté sur Instagram, Sandra Lou apparaît souriante au côté de ce dernier avec pour toile de fond les gondoles de Venise. Une destination romantique pour le couple fou amoureux.

" Il faut parfois quelques années, et beaucoup de patience pour que la vie nous apporte simplement ce dont on avait vraiment besoin... Merci @amaurey_dc pour tous ces moments de bonheur et d'amour à tes côtés. Love", a-t-elle tendrement légendé. La publication de Sandra Lou n'a pas tardé à faire réagir ses abonnés, très heureux qu'elle ait trouvé sa moitié. "Trop contente de te voir heureuse ! Tu le mérites tellement ! Vous respirez le bonheur", "Vous êtes magnifiques !", " La patience fini toujours pas payer", "Joli couple", ont-ils commenté.