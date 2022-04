Barbara Cabrita surprend avec une mauvaise nouvelle : "J'aurai aimé continuer mais..."

On la pensait bien installée dans la série Sam mais Barbara Cabrita vient de faire une étonnante annonce. Lors d'un entretien pour Télé Loisirs, la comédienne de 39 ans a révélé qu'elle quittait la fiction de TF1 après une saison seulement. En effet, c'est au début du mois de janvier 2022 que les fans du programme ont découvert son personnage, Félicia, une professeure de mathématique et la fille de la nouvelle patronne de Sam. Et bien que très appréciée par les téléspectateurs, la saison 7 se fera sans elle.

Une issue malheureuse dont elle ne semble pas être entièrement à l'origine. "Je ne serai pas dans la suite. La saison 6 de Sam était super pour moi, pour développer un perso qui était beau. Cela me plaisait, j'aurai aimé continuer à le faire grandir mais ce ne sera pas le cas. Après moult discussions, j'ai pris cette décision pour des raisons légitimes vis-à-vis de TF1 et par rapport à leur envie sur la saison prochaine", a expliqué la jolie brune en couple avec un certain Aymeric.

Barbara Cabrita n'en dira pas plus sur les raisons qui la poussent à délaisser son personnage de Félicia et se réjouit plutôt d'avoir eu la chance de l'incarner. "Félicia avait sa place dans la suite car elle a plein d'aspirations. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'interpréter mais je préfère garder cette intensité de personnage". Reste à savoir si ce rôle sera totalement effacé du scénario ou si l'actrice présente aujourd'hui au festival Canneséries (voir le diaporama) sera remplacée par une autre. Car il faut rappeler qu'à la fin de la saison 6, Félicia a été nommée directrice de l'école.

La jeune femme n'est en tout cas pas prête de quitter nos écrans. Le 9 avril prochain, elle sera déjà de retour sur TF1 avec son nouveau téléfilm policier pour lequel elle tient le rôle principal, Poulets grillés. Elle y jouera Anne Capestan, une commandante qui se voit confier les rênes d'une unité particulière dans laquelle sont transférés tous les alcooliques, dépressifs et autres inadaptés qui encombrent les services de police et dont on ne peut se débarrasser. Barbara Cabrita a également récemment annoncé qu'une suite de Escape, initialement proposée en février 2021 sur W9, était actuellement en préparation.