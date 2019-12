Barbara Lune (Les Anges) enceinte : le sexe de son bébé dévoilé

C'est fin novembre que Barbara Lune a officialisé sa première grossesse, alors qu'elle en était déjà à huit mois. La jeune femme de 29 ans avait contracté le CMV (le cytomegalovirus). Ne sachant pas si elle pourrait garder son bébé, elle a préféré dissimuler la nouvelle jusqu'à ce que son fils soit tiré d'affaire.

Maintenant que tout va bien, la chanteuse a souhaité parler de ce virus encore méconnu afin que toutes les futures mamans soient alertées. "Grâce à un simple dépistage, j'ai pu être suivie avec des échographies tous les quinze jours, et IRM de mon bébé (et amniocentèse pour certains cas). Je n'écris pas pour me plaindre, mais seulement pour alarmer les futures mamans sur ce virus de merde qui est plus répandu que la listériose ou la toxoplasmose mais dont personne ne parle et qui peut causer aux foetus des maladies graves, des handicapes lourds, et décès à la naissance", avait-elle notamment écrit. Elle avait ensuite dévoilé son beau baby bump et signalé qu'elle avait pris 14 kilos.