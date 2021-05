Barbara Opsomer maman : son garçon est né, non sans encombre... "J'ai pas mal morflé"

Barbara Opsomer voit la vie en rose. Ce mardi 4 mai 2021, la candidate de Secret Story 11 (2017) a annoncé la naissance de son petit garçon, sur Instagram. Pas de post avec photo officielle pour l'instant, mais une vidéo de l'heureuse maman en story sur le réseau social de partage d'images.

"Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci pour tous vos messages. Je reviendrai vers vous quand je serai plus en forme, parce que j'ai pas mal morflé. Mais bébé va bien. Il est beau... Mon dieu qu'est-ce qu'il est beau ! Je ne savais pas qu'un bébé pouvait être aussi beau. Et ça a été très dur, très très dur. Mais tout a disparu quand je l'ai vu", confie Barbara Opsomer, encore sur son petit nuage.

C'est le 25 janvier que Barbara avait officialisé sa première grossesse à travers une vidéo postée sur Instagram. Et elle avait dévoilé qu'elle était déjà bien entamée. "'Ma vie commencera le jour où je serai maman.' Ce rôle a toujours trouvé place en moi depuis ma plus tendre enfance, cette éternelle conviction : je suis faite pour être mère. Mais avant de pouvoir t'accueillir convenablement et t'aimer infiniment, il me fallait régler certaines choses... Je dis souvent que les anges m'ont fait un cadeau incroyable, tu es arrivé comme par magie à un moment inattendu. Voilà maintenant 7 mois que nos corps se parlent, mais il me tarde le jour où nos regards se croiseront, où nos bras s'enlaceront, où nos peaux se toucheront, et où nos vies s'uniront à tout jamais. Ce lien qui nous lie est indéfectible, je jure de t'aimer et de te protéger jusqu'à mon dernier souffle. À très vite mon petit ange", commentait-elle.

Très vite, les internautes s'étaient demandés qui était le papa de son enfant car elle n'a jamais posé à ses côtés. Barbara a donc révélé au cours d'une interview pour Sam Zirah que son identité ne serait pas dévoilée. "J'ai bien évidemment rencontré quelqu'un. On s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça. Ca fait huit mois. En fait je suis tombée enceinte au bout d'un mois. On a décidé de le garder parce que j'en avais envie et il a décidé d'assumer son rôle de père. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce milieu, du coup il n'a pas du tout envie que je le mette en avant. Je peux le comprendre et je respecte son choix. Je pense que c'est même mieux comme ça", a-t-elle expliqué.

Toutes nos félicitations au couple !