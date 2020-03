Barron Hilton papa : sa femme a accouché, bébé a des prénoms français

Barron Hilton II et son épouse, Tessa Gräfin von Walderdorff, ont accueilli leur premier enfant ensemble, comme elle l'a annoncé sur Instagram le jeudi 12 mars 2020. "Bienvenue, notre petite fille ! Milou Alizée Hilton", écrit la jeune maman, tout en dévoilant le prénom de sa fille ainsi que sa date de naissance, le 11 mars 2020. Elle a également publié une photo depuis l'hôpital, son bébé dans les bras et son époux à ses côtés.

Le prénom leur petite fille n'a pas été choisi au hasard. "On a trouvé le prénom Milou grâce à l'endroit où nous nous sommes rencontrés, à la pointe Milou à Saint-Barthélemy. On a pensé que c'était le seul prénom qui lui irait", ont confié Barron Hilton II et Tessa Gräfin à PEOPLE Magazine. Même le second prénom est français, un choix tout aussi réfléchi. "Son deuxième prénom, Alizée, signifie "les vents alizés" en français. Les vents d'Islande sont ce qui nous a rapprochés et quelques années après, c'est ce qui nous a offert Milou. Elle est un cadeau de l'île", ont tendrement poursuivi les jeunes parents de 30 et 26 ans lors de leur entretien avec le magazine américain.

Barron Hilton II et son épouse avaient annoncé attendre leur premier enfant à deux en septembre dernier, se disant "submergés par la joie" à l'idée de devenir parents. Comme expliqué plus haut, ils se sont rencontrés à Saint-Barthélemy. C'est sur l'île qui était si chère à Johnny Hallyday que le couple s'était marié, le 3 juin 2018, en présence de la famille Hilton, notamment Paris et Nicky, les soeurs de Barron.