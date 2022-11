Béatrice Borromeo seule sans Pierre Casiraghi : Une éblouissante princesse dorée aux cheveux longs bouclés

Le 19 novembre 2022, la famille princière du Rocher s'est réunie pour une soirée très chic au Grimaldi Forum. Venue seule sans son époux Pierre Casiraghi ni ses enfants Stefano et Francesco, Beatrice Borromeo était resplendissante et ressemblait à une véritable princesse de conte de fées. Un peu plus tôt dans la journée, lors de la messe d'actions de grâce à la cathédrale Notre-Dame-Immaculée et pour assister au défilé militaire et à la remise de médailles en matinée, elle avait opté pour un ensemble rouge écarlate de Dior. Accompagnée de ses deux fils, la jolie princesse s'était affichée très tendre avec son fils cadet, celui-ci n'hésitant pas à lui faire d'adorables blagues devant toute la famille princière.

En couple depuis 14 ans avec le fils de la princesse Caroline de Hanovre et le frère cadet d'Andrea et Charlotte Casiraghi, Beatrice Borromeo lui a dit "oui" le 25 juillet 2015 à l'occasion d'une cérémonie civile organisée à Monaco. Maman comblée, la jeune femme a toujours mis un point d'honneur à conserver le secret sur sa vie privée. "Je ne parlerai pas de mon mariage. J'en ai suffisamment entendu parler. Lorsque l'on vit un moment tel que celui-ci, auquel on tient énormément et que tout le monde s'en est soucié presque autant que nous, mais pour d'autres raisons, c'est agréable de garder certaines choses pour soi", confiait-elle à Glamour en 2016.

Une création Dior qui vaut de l'or

Accompagnée de sa belle-mère, la princesse Caroline de Monaco, lors de la soirée au Grimaldi Forum, la sublime Béatrice a laissé ses longs cheveux blonds détachés et délicatement bouclés. Pour cet événement, la jeune femme diplômée en droit de l'Université Bocconi de Milan a choisi de porter une incroyable robe dorée griffée de la maison Dior.

Une magnifique création Haute-couture composée de broderies et de sequins qu'elle avait accompagnée d'un serre-tête et d'escarpins Dior. Côté make-up, elle a comme souvent rehaussé ses yeux bleus avec un maquillage nude léger aux tons dorés et sa bouche avec un gloss rosé. Pour ses boucles d'oreilles, Beatrice Borromeo a choisi des bijoux très originaux argentés et dorés, sûrement de la maison Buccellati dont elle est l'ambassadrice.