Béatrice Dalle et Tricky : Le geste de l'actrice pour son ex-compagnon endeuillé

Béatrice Dalle a accordé une magnifique interview au magazine Vanity Fair (août 2019) alors qu'elle s'apprête à monter sur scène, en octobre aux Folies Bergère, avec son ex-compagnon Joey Starr dans la pièce Elephant Man. En parlant de ses tatouages, la star dévoile le tout dernier à la signification très particulière.

Sur le bras, Béatrice Dalle s'est fait graver ces mots : "Hell is Round The Corner." C'est un hommage à son ex-compagnon, Tricky : "C'est le tout dernier que j'ai fait, en hommage à Tricky. C'était mon ex-mari. Il vient de perdre sa fille. Alors, j'ai fait ce tatouage pour lui. On est resté longtemps ensemble, Adrian [vrai prénom de Tricky, NDLR] et moi. Je peux dire que j'aime les hommes qui me rassurent, ah ah ! J'aime que les musiciens, c'est comme ça." Et quel musicien !

Tricky, qui a longtemps vécu à Paris, est l'un des hérauts de la scène de Bristol. Collaborateur des premiers albums de Massive Attack, son premier disque solo, Maxinquaye (en hommage à sa mère), est considéré comme un chef d'oeuvre. Hell is Round The Corner en est l'un des singles. Tricky et la chanteuse Martina Topley-Bird, que l'on entend sur Maxinquaye mais aussi chez Gorillaz ou Massive Attack, ont annoncé tout récemment la mort de leur fille, Mazy Mina Topley-Bird. La jeune femme de 24 ans s'est éteinte le 8 mai.

Dans un communiqué publié par le site Pitchfork.com, Tricky écrit : "Je croyais savoir ce qu'était le deuil, mais maintenant que ma fille est partie je réalise que je n'en avais en réalité aucune idée. J'ai l'impression d'être dans un monde qui n'existe plus, puisque rien ne sera jamais comme avant. Aucun mot, aucun texte ne peut vraiment décrire le vide que je ressens dans mon âme. Mazy Mina, ma fille, avait deux prénoms. Certains l'appelaient Mazy, d'autres Mina. Elle avait un grand talent pour le chant et l'écriture de chansons, chansons qui seront terminées et entendues. Ta musique et tes mots te survivront, j'y veillerai (...). De tout mon coeur, du moins ce qu'il en reste. Je t'aime, papa."