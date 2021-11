Beatriz Luengo (Un Dos Tres) se marie, pour la 2e fois, à Las Vegas !

Les amours de jeunesse sont parfois faits pour durer, pour toujours. Beatriz Luengo, par exemple, a rencontré Yotuel Romero dans ses folles années, sur le tournage de la série Un Dos Tres - à partir de la saison 3... mais les tourtereaux sont plus liés que jamais, alors que leur relation dure depuis deux décennies. Et pour le prouver, ils ont concrétisé, une énième fois, leurs sentiments. Parents de deux enfants, mariés depuis le 16 novembre 2008, ils ont décidé de renouveler leurs voeux, au même endroit, à la même date que leurs premières noces... mais 20 ans plus tard !

On s'est marié à l'improviste

C'est à Las Vegas que Beatriz Luengo et Yotuel Romero se sont, à nouveau, dits "oui", sous l'oeil bienveillant d'un sosie déguisé. "C'était parfait, même si ma coiffeuse n'a pas pu avoir son avion depuis Miami, et que j'ai dû garder les tresses de ma dernière séances photo, raconte la belle espagnole. Même si les favoris d'Elvis se décollaient et que mes fleurs commençaient à faner. Et malgré mes nerfs. Parce qu'encore une fois, on s'est marié à l'improviste alors que j'avais promis, la dernière fois, que j'organiserais tout un peu mieux. Mais c'était parfait parce que toi, mon Yotu, tu me regardais avec cet amour, avec ce regard que seul toi me porte. Je t'aime, mon Yotu, parce qu'avec toi, tout est parfait. Ce qui se passe autour ne compte pas."