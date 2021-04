Beatriz Luengo (Un, dos, tres) maman pour la 2e fois, elle dévoile le visage de son adorable petite fille !

Bébé est né entre deux pas de danse ! Beatriz Luengo, qui avait surpris tout le monde en dévoilant sa nouvelle grossesse, vient de donner la vie. La comédienne l'a annoncé sur son compte Instagram en partageant une photographie de son adorable fille, emmaillotée dans une couverture de naissance. "Zoë, origine grecque signifiant 'vie', explique-t-elle. Bienvenue dans le monde, ma belle métisse. Merci pour l'amour." Yotuel Romero, le papa de cette sublime enfant, a également posté son faire-part personnel sur les réseaux sociaux. On le voit prendre la pose avec sa merveille, la regardant avec tout l'amour du monde.

Le sexe du bébé et son prénom ne sont pas vraiment une surprise. Beatriz Luengo et Yotuel Romero avaient décidé de l'appeler Zoë bien avant sa naissance, puisqu'ils évoquaient déjà l'idée en décembre dernier. "Nous sommes heureux de vous annoncer que nous attendons un bébé, écrivait la chanteuse en espagnol, puis dans un français impeccable. Ce sera une fille prénommée Zoë. Aujourd'hui je suis enceinte de 5 mois, c'est pourquoi nous avons décidé de l'annoncer. Je suis heureuse de vous le dire, car vous avez été témoins et complices de notre relation depuis le début à l'écran." Sûrs d'eux, les amoureux ont tenu promesse.