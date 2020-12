Beatriz Luengo (Un Dos Tres) enceinte, elle dévoile déjà le prénom de son 2e enfant !

Ils ont offert aux téléspectateurs quelques jolis moments de danse et de romance. Voilà que Beatriz Luengo et Yotuel Romero, les deux anciennes stars de la série Un Dos Tres, dévoilent la continuité de ce qui ressemble à la plus belle des comédies romantiques. Les tourtereaux se sont rencontrés à l'occasion d'une petite chorégraphie télévisée, lors du tournage de la troisième saison du show, et ne se sont plus jamais quittés. Le mercredi 2 décembre 2020, ils ont même annoncé une délicieuse nouvelle à l'aide d'un gâteau rose et bleu. Vous devinez ?

Aujourd'hui je suis enceinte de 5 mois

C'est officiel, Beatriz Luengo est enceinte de son deuxième enfant. Sur Instagram, papa et maman ont partagé la même photographie sur laquelle on aperçoit un beau début de baby bump. "Nous sommes heureux de vous annoncer que nous attendons un bébé, écrit la chanteuse en espagnol, puis dans un français parfait. Ce sera une fille prénommée Zoe. Aujourd'hui je suis enceinte de 5 mois, c'est pourquoi nous avons décidé de l'annoncer. Je suis heureuse de vous le dire, car vous avez été témoins et complices de notre relation depuis le début à l'écran et vous nous avez vu agrandir la famille petit à petit. Merci à tous pour votre amour sans faille !!" En guise de confirmation, une vidéo circule depuis sur les réseaux sociaux. On y découvre le couple en train de découper une pâtisserie qui dévoile le sexe de l'enfant... avant d'exploser de joie.