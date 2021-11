Bella Hadid : Sexy et souriante à la plage avec son chéri, elle a séché ses larmes

"Le développement personnel, la maladie mentale et le déséquilibre chimique se sont pas linéaires et c'est presque comme les montagnes russes... Il y a des hauts et des bas, et des balancements de gauche à droite. Mais je veux que vous sachiez qu'il y a toujours de la lumière à la fin du tunnel, et le manège finit par s'arrêter complètement, a écrit @bellahadid, inspirée par une interview de Willow Smith. Il m'a fallu du temps pour le comprendre, mais j'ai eu assez de dépressions et de burnouts pour le savoir : si on travaille assez sur soi, si on passe assez de temps seul pour comprendre nos traumatismes, nos détonateurs, nos joies et nos routines, on sera toujours en mesure de comprendre ou d'en savoir plus sur nos propres douleurs et la manière de les gérer."