Bella Thorne nue sur Instagram : Au naturel, elle pose avec son joint

Plus d'un million de personnes ont déjà plébiscité cette photo originale de Bella Thorne, sans maquillage, dans le plus simple appareil. "Trop belle, bébé", a écrit son amie, Paris Hilton en section commentaires. Une photo également "likée" par son ex, la youtubeuse Tana Mongeau.

Celle-ci formait d'ailleurs un trouple avec Bella Thorne et le rappeur Mod Sun. Pendant près d'un an, l'ancienne star de Disney a en effet vécu une relation amoureuse avec deux personnes. L'artiste de 32 ans révélait d'ailleurs avoir été marié à Bella Thorne pendant un temps. "C'est ce que font les gens jeunes et fous ! J'ai été fiancé, marié et divorcé en l'espace de quinze mois, à Hollywood. C'est comme ça que ça marche ici. On se marie, c'est ce que notre génération fait", avait-il révélé à TooFab en juin 2019. Preuve en est : Tana Mongeau est aujourd'hui fiancée au youtubeur controversé Jake Paul. Tout va vite à Hollywood.