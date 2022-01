Belle toute nue : Que devient William Carnimolla, l'ancien animateur ?

Entre 2008 et 2012, William Carnimolla était aux commandes de Belle toute nue, une émission accompagnant des femmes complexées à accepter leur corps. Au programme, pas de chirurgie esthétique ni de régime, mais des conseils personnalisés de l'animateur. Le programme s'est arrêté, avant de reprendre en 2021 sous le nom de Comment être belle toute nue ? L'émission est diffusée sur TFX et présentée par Zak Khchaï. Mais alors que devient William Carnimolla, qui a fait les beaux jours de Belle toute nue ? En interview pour Télé Loisirs, il donne de ses nouvelles.

Le charmant blond de 41 ans a tiré un trait sur le monde du petit écran. "Ça fait dix ans que je n'ai plus la télé", annonce-t-il. Au quotidien, il n'en a pas besoin, tant dans sa vie personnelle que professionnelle. À l'époque, William Carnimolla était présenté comme styliste ayant une activité parallèle de consulting pour des marques. "Aujourd'hui, je suis directeur artistique, je travaille en freelance notamment pour des personnalités et des artistes", révèle celui qui avait été vu dans Pékin Express en 2012.

L'ancien animateur qui avait été jugé ingérable lors des tournages de Belle toute nue travaille également avec "pas mal de marques, notamment Ziliox, qui est une marque de streetwear bio 100 % française et avec qui on est en préparation du prochain Who's Next a Paris". Et de compléter ses explications sur son métier : "Début février je m'envole pour shooter une campagne pour un chapelier de luxe avant de revenir à Paris pour préparer la prochaine Fashion Week. Je bosse pas mal avec les Etats-Unis. Enfin, je suis directeur de la mode de Narcisse Magazine."

Tant de casquettes pour William Carnimolla ! Et ce n'est pas tout : il est depuis peu réalisateur. "Pendant le premier confinement, je me suis retrouvé tout seul devant mon ordinateur et me suis posé beaucoup de questions ! J'ai effectivement eu envie de passer à la réalisation, se souvient-il. Je me suis acheté une caméra et un drone et j'ai pris des cours à distance. Ça fait un an que j'ai lancé cette nouvelle activité de réalisation. J'ai déjà réalisé deux clips et j'attaque bientôt le tournage de mon prochain clip avec une compagnie de danse parisienne." En bref, une nouvelle vie bien remplie loin des caméras !