Benjamin Amar, leader de la CGT, accusé de viol et torture : il réagit

Benjamin Amar, un des porte-paroles de la CGT, a été suspendu de tous ses mandats nationaux après le dépôt de plainte d'une militante contre lui révèle Le Parisien. Un communiqué du syndicat a été envoyé ce 28 février 2022, annonçant la suspension de ses fonctions d'un leader du syndicat après la plainte déposée pour viol, agression sexuelle, torture et actes de barbarie à son encontre.

"Ce dirigeant qui, depuis six ans, était toujours prêt à porter la parole de la CGT, face à n'importe quel adversaire politique sur les plateaux télé, jusqu'à encore très récemment dans l'émission Touche pas à mon poste ! de Cyril Hanouna", précise Le Parisien, pour illustrer le poids médiatique de ce militant. Selon les informations du quotidien, la plainte - qui aurait été déposée assez récemment - émane d'une militante cégétiste du Val-de-Marne pour des faits qui remonteraient à plusieurs mois.

L'intéressé conteste ces accusations qu'il qualifie "d'infâmantes et ignominieuses". "Il ignore le contenu de la plainte, la teneur des faits qui lui sont reprochés et qui en est à l'origine, a expliqué au Parisien ce lundi son avocat Me Jérôme Karsenti. Il est comme un aveugle dans un couloir sombre." Clamant que ses attaques sont "à l'opposé de tout ce [qu'il a] toujours porté dans [sa] vie", il veut être entendu par la justice au plus vite. Sur Twitter, il a réagi ce 1er mars : "Je conteste avec la plus grande fermeté les accusations infamantes portées contre moi et relayées par un communiqué de la CGT. Je n'ai reçu aucune convocation des policiers et j'ai demandé à mes avocats de les contacter pour être entendu. Je suis innocent et je le prouverai."