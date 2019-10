Benjamin Castaldi a tenté de se venger de sa belle-mère... en l'empoisonnant !

On le sait, les relations qu'entretiennent les gens avec leur belle-mère sont rarement de tout repos. De là à atteindre le point Castaldi sur l'échelle de Richter, il y a un monde ! Le jeudi 17 octobre 2019, le chroniqueur de Cyril Hanouna a avoué sur le plateau de TPMP qu'il avait tenté de se venger de la sienne, à l'époque, en lui provoquant un léger empoisonnement alimentaire. "Je ne l'aimais pas du tout. Une fois, j'avais fait des huîtres à la maison et j'ai changé un peu de produit, a-t-il raconté. Elle aimait bien, vous savez, le vinaigre avec l'échalote. Donc j'ai tout bien préparé comme elle aimait. Et j'ai rajouté un petit peu, pas beaucoup hein, de destop."

Habituellement utilisé pour déboucher les canalisations, ce puissant – et très dangereux – produit ménager n'est pas précisément recommandé pour agrémenter vos recettes. C'est pourtant le choix qu'a fait Benjamin Castaldi, quitte à choquer le public de l'émission TPMP. "Mais bien sûr ne le faites pas, c'est un taré ce mec-là" a-t-on hurlé du côté de son équipe. "T'es un malade", "Il veut tuer quelqu'un !". Mieux vaut éviter de tenter l'expérience à la maison, même pour rigoler.

Prêt à avoir un nouvel enfant

Espérons que ladite belle-mère soit toujours en vie... et qu'elle ne soit surtout plus d'actualité. Marié à Aurore Alemand depuis août 2016, Benjamin Castaldi s'est récemment dit prêt à avoir un sixième enfant. "Honnêtement, je suis en pleine forme, j'ai eu une année 2019 compliquée où j'ai failli ne plus être de ce monde, rappelait-il dans TPMP le 3 octobre. Aujourd'hui, je suis plus près de re-signer que de ne pas re-signer". Papa de Julien, Simon et Enzo, beau-père de Jade et Louise, Benjamin Castaldi a sans doute la recette pour allier à la perfection vie professionnelle et vie familiale. Il faut espérer que cette petite technique ne soit, en revanche, pas trop toxique...