Benjamin Castaldi détruit le décor de TPMP en pleine cascade : "Je me suis blessé !"

Les plateaux d'enregistrement de C8 se sont transformés en ring, le mardi 16 mars 2021. Alors qu'il présentait le before de l'émission Touche pas à mon poste, intitulée Le 6 à 7 avec Casta, Benjamin Castaldi a voulu divulguer quelques savants conseils de self-défense aux téléspectateurs. Et pour se faire, l'animateur avait fait appel à un athlète, grand champion de MMA particulièrement agité, puisque ledit Greg a envoyé valser son hôte, à plusieurs reprises pendant sa démonstration, dans le décor... jusqu'à ce qu'un morceau de table ne finisse par céder sous la fougue et les coups.

Vous m'avez blessé ! Je me suis fait mal en cassant le décor !

"Regardez, je me suis blessé, vous m'avez blessé ! Je me suis fait mal en cassant le décor", a crié Benjamin Castaldi, entre rires et larmes. Et la torture était loin d'être terminée. En présentant Greg à Cyril Hanouna, dans les loges du show, le chroniqueur de TPMP s'est pris deux claques de la part de son patron sans même avoir le temps de dire "ouf". La bagarre s'est poursuivie, entre le champion de MMA et le grand manitou de C8 - qui a fini au sol - puis contre ce pauvre Gilles Verdez, qui n'a pas non plus fait long feu face au colosse. Quel spectacle.

GregMMA, comme il se nomme sur les réseaux sociaux, est un grand habitué des plateaux de télévision. En mai 2019, il s'était rendu dans l'émission Nous voilà bien ! pour donner quelques conseils similaires, sur RTL... à Flavie Flament - un hasard ? Quant à Benjamin Castaldi, il aurait bien besoin d'un peu de calme et de repos. Quand il sera de retour à la maison, il fera bon usage de ses deux mains puisqu'il a accueilli, le 27 août 2020, son quatrième fils, Gabriel, fruit de ses amours avec sa femme Aurore. Il saura, au moins, comment prendre sa défense en cas de besoin...