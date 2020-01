Benjamin Castaldi, sa femme jalouse d'une chroniqueuse : révélations en direct

C'est un grand moment de solitude qu'a vécu Benjamin Castaldi, jeudi 16 janvier 2020 sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8). Alors que Cyril Hanouna annonçait avoir reçu un message d'Aurore Castaldi, sa femme, le chroniqueur s'est retrouvé contraint de confirmer sa fidélité devant les téléspectateurs de la France entière.

En effet, depuis mardi 14 janvier 2020, une nouvelle recrue a pris place aux côtés de Benjamin Castaldi... et il s'agit de Sophie Coste, une animatrice de télévision et de radio. Il n'en fallait pas plus à la femme de l'ancien présentateur de Secret Story pour faire preuve de jalousie... "La femme de Benjamin Castaldi m'a envoyé un petit SMS hier, qui disait : 'Elle est mariée, l'animatrice à côté de mon mari ?', elle parle de Sophie Coste, elle a peur que Benjamin Castaldi accoste Sophie Coste", déclare Cyril Hanouna avec humour.

Visiblement très mal à l'aise, Benjamin Castaldi s'est pourtant fermement défendu, alors que le trublion de C8 lui demandait de rassurer sa femme. "Évidemment, il n'y a aucun doute possible !", a-t-il affirmé avant de continuer, "Non, honnêtement, je pense que je n'ai fait aucun commentaire et si vous avez quelque chose et que vous balancez, attention...", lance-t-il, le visage fermé.

Mais c'était sans compter sur l'intervention de Matthieu Delormeau, toujours prêt à mettre son petit grain de sel. "Non, mais on sait que tu es coureur !", lance-t-il avant de se rendre compte de la teneur de ses propos et de tenter de se rattraper : "J'ai bien dit coureur, pas trompeur, ça veut dire qu'il court !".

Heureusement, Benjamin Castaldi a pu compter sur son camarade Jean-Michel Maire pour le défendre : "Je suis parti plusieurs fois en week-end avec Benjamin et je peux attester qu'il ne bouge pas une oreille", affirme-t-il.

Voilà qui a de quoi rassurer la femme du chroniqueur... en tout cas pour cette fois.