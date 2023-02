Benjamin Mendy encore rattrapé par la justice ? Nouvelle plainte en provenance de... Suisse

C'est un procès qui continue de faire couler beaucoup d'encre, en France comme en Angleterre et depuis peu en Suisse également. Ancienne star du foot, joueur de l'équipe de France et de Manchester City, Benjamin Mendy, 28 ans, est au coeur d'une affaire judiciaire très grave depuis le mois d'août 2021. Les plaintes et les témoignages se sont accumulés depuis et au total, le natif de Longjumeau (Essonne) a été accusé par 7 femmes différentes de 8 viols et d'une tentative de viol et une agression sexuelle pour des faits qui se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021. Le 13 janvier dernier, le tribunal de Chester en Angleterre, a déclaré le Français non coupable de six accusations de viols et d'une agression sexuelle.

Un véritable soulagement pour Benjamin Mendy, mais ce dernier n'est pas pour autant tiré d'affaire. Jugé au côté de Louis Saha Matturie (aucun lien avec le footballeur Louis Saha), considéré comme son complice, le footballeur international va devoir retourner sur le banc des accusés. Une audience préliminaire a eu lieu ce mardi 31 janvier dans l'optique d'un second procès pour une accusation de viol et de tentative de viol, les jurés n'ayant pu aboutir à une décision, à l'unanimité ou à la majorité dans ces deux cas. Mais si l'on en croit La Tribune de Genève, il se pourrait bien qu'une nouvelle accusation vienne s'immiscer dans ce procès pas comme les autres.

Une jeune femme qui affirme le connaître depuis 5 ans

D'après les informations du média, une plainte a été déposée en Suisse de la part d'une jeune femme, qui accuse le sportif déchu de l'avoir filmée à son insu à son domicile proche de Manchester à la mi-décembre. D'après les informations obtenues par La Tribune de Genève, la jeune femme en question, dont le nom n'a pas filtré, affirme connaître Benjamin Mendy depuis plus de cinq ans. De son côté, la justice suisse a d'ores et déjà annoncé qu'elle était incompétente à traiter une plainte pour des faits survenus en Angleterre. Il reste désormais à savoir si la justice anglaise se saisira de l'affaire.

Benjamin Mendy reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier.