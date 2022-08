Procès de Benjamin Mendy : cette recherche Google d'une plaignante intrigue grandement le jury...

Le procès de Benjamin Mendy s'est ouvert il y a maintenant plus d'une semaine et chaque journée offre de nouveaux rebondissements dans cette affaire particulièrement médiatisée en France et en Angleterre. Il faut dire que la gravité des faits reprochés au footballeur, champion du monde en 2018 avec les Bleus, fait froid dans le dos. Accusé de huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle par 7 femmes différentes pour des faits qui se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021, ce dernier encourt la prison à perpétuité.

Les premiers jours du procès ont été principalement consacrés à l'étude de la personnalité de Benjamin Mendy, ainsi qu'à son manoir, situé dans un endroit reclus et où lui et son complice, Louis Saha Matturie (aucun lien avec le footballeur Louis Saha), auraient perpétré plusieurs des crimes qui leur sont reprochés. Depuis le début de la semaine, les témoignages des femmes qui les accusent se succèdent du côté de Chester en Angleterre et la quatrième plaignante a été entendue ces deux derniers jours. Elle accuse le sportif de 28 ans de l'avoir violée lors d'une soirée qui se serait déroulée en juillet 2021 et après son témoignage, l'avocate de la défense, Eleanor Laws a pu mener un contre-interrogatoire.

Une recherche début janvier qui interroge l'avocate de Mendy

Là pour défendre son client, qui nie en bloc toutes les accusations qui pèsent contre lui, l'avocate a notamment pointé du doigt une recherche Google effectuée par la jeune femme, dont le nom n'est pas dévoilé pour préserver son identité, en janvier 2022, quelques jours avant son témoignage auprès de la police. Cette dernière aurait effectué la recherche suivante : "Combien vaut Benjamin Mendy ?". L'avocate poursuit alors son contre-interrogatoire : "Le lendemain, vous avez commencé à écrire sur votre téléphone un récit de ce qu'il s'est passé avec M. Mendy", demande-t-elle à la plaignante, qui lui répond : "Je ne m'en souviens pas", d'après la retranscription du procès du Manchester Evening News.

Benjamin Mendy reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif.