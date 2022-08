Procès de Benjamin Mendy : "Elle est petite, ne t'inquiète pas", nouvelles révélations sordides d'une quatrième plaignante

Cela fait maintenant deux semaines que le procès de l'ancienne star du football Benjamin Mendy reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif. Le procès a débuté du côté de Chester, pas très loin de Liverpool, en Angleterre. Un procès particulièrement médiatique et qui fait énormément parler, tant la notoriété du sportif est grande. Accusé de huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle par 7 femmes différentes pour des faits qui se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021, ce dernier encourt une peine de prison à perpétuité.

Mis sur le banc des accusés au côté de celui qui serait son complice, Louis Saha Matturie (aucun lien avec le footballeur Louis Saha), Benjamin Mendy fait face depuis plusieurs jours aux témoignages des plaignantes et certains récits sont parfois très difficiles à entendre. Hier, une quatrième femme était entendu par le jury dans cette affaire. La jeune femme, dont le nom n'a pas été révélé pour préserver son identité, affirme avoir été violée par le sportif de 28 ans dans son manoir, situé à l'écart du voisinage et qui fait l'objet de beaucoup d'attention, le 23 juillet 2021. D'après ses dires, l'accusé aurait tenté de la convaincre de faire l'amour avec lui.

Benjamin Mendy l'aurait forcé à lui faire une fellation

Pas intéressée, cette dernière aurait tenté de trouver des excuses pour ne pas faire l'amour avec Benjamin Mendy, expliquant notamment qu'elle avait peur que ça lui fasse mal, ce à quoi il aurait répondu : "Elle est petite, ne t'inquiète pas", en parlant de son sexe. Face à une situation inextricable, elle aurait finalement cédé et fait une fellation au footballeur. "En 20 secondes environ, c'était fini", précise-t-elle. Une fois la chose terminée, le champion du monde aurait retiré son haut et serait "monté à l'étage". La plaignante se serait alors sentie "sale et honteuse, avec l'envie de prendre une douche", tandis que Benjamin Mendy aurait continué à lui envoyer des textos les jours suivants. Elle a finalement décidé de porter plainte après avoir eu vent du premier témoignage d'une autre victime.

