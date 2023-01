Benjamin Mendy : Le verdict est tombé ! Le footballeur enfin fixé pour 6 accusations de viols

C'est un verdict que l'on attend depuis de longs mois désormais. Depuis le mois d'août dernier, Benjamin Mendy est sur le banc des accusés du côté du tribunal de Chester, en Angleterre. Accusé par 7 femmes différentes de 8 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle pour des faits qui se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021, l'ancien joueur de l'équipe de France ne cesse de clâmer son innocence depuis le début de son procès. De nombreux détails sont sortis dans la presse, concernant son manoir notamment ou encore les récits des plaignantes, parfois glaçants.

Malgré les nombreuses charges retenues contre lui, il semblerait que Benjamin Mendy et ses avocats aient réussi à convaincre les jurés de la véracité du témoignage du footballeur de 28 ans puisqu'ils viennent tout juste de le déclarer non-coupable de six accusations de viols et d'une agression sexuelle. Un soulagement pour le Français, mais le procès n'est pas terminé pour autant, puisque le jury populaire n'a pas réussi à parvenir à un verdict sur deux autres accusations de viol et une tentative de viol. De ce fait, le procureur a indiqué qu'il demanderait un nouveau procès pour ces deux derniers chefs d'accusation, qui devrait se tenir à partir du 26 juin 2023.

Son complice également jugé non-coupable

L'autre accusé dans cette affaire, Louis Saha Matturie (aucun lien avec le footballeur Louis Saha), considéré comme le complice de Benjamin Mendy, a lui aussi été déclaré non-coupable de trois viols ce 13 janvier. Comme pour le footballeur, il n'est pas pour autant sorti d'affaire puisqu'aucun verdict n'a été rendu pour trois autres accusations de viol et trois accusations d'agression sexuelle. Il aura également droit à un second procès, qui se tiendra lui à partir du 18 septembre et sera distinct de celui de Benjamin Mendy.

Une nouvelle très importante dans cette longue affaire qui a démarré en août 2021. Se déclarant depuis le début innocent, Benjamin Mendy n'a pas donné d'interview dans les médias depuis le début de cette histoire.