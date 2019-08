Benoît Michel (Clem) papa : sa belle Justine a accouché, le sexe du bébé révélé

Heureuse nouvelle pour Benoît Michel ! Sa compagne la comédienne Justine Lautrette a accouché de leur premier enfant. L'acteur est donc devenu papa. C'est ce jeudi 22 août 2019 que l'interprète de Jérôme Thévenet dans la série Clem (TF1) a annoncé la naissance de ce bébé.

Sur Instagram, Benoît Michel prend la pose, une veilleuse dans sa main droite et des couches dans sa main gauche, annonçant ainsi la naissance de l'enfant ! "Elle est née... Merci beaucoup pour vos messages de félicitations et vos attentions, ça me fait tellement chaud au coeur, je vous embrasse", écrit l'acolyte de Lucie Lucas sur le petit écran. Si le prénom du bébé n'a pas été révélé, les plus de 36 000 followers de l'acteur ont découvert son sexe ! Il s'agit donc d'une petite fille qui comble très certainement de bonheur ses parents.