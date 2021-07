Benoit Tremoulinas a épousé Aurore : mariage grandiose pour le footballeur... Les photos !

Heureuse nouvelle ! Benoit Tremoulinas et sa belle Aurore ont célébré leur mariage lundi 26 juillet 2021. C'est au cours d'une cérémonie d'exception que le footballeur, ex-international français qui évolue comme milieu de terrain au Séville Futbol Club, a dit "oui" à sa moitié. Des images de ce superbe événement ont été partagées sur les réseaux sociaux.

Après s'être préparée au Ritz, chic hôtel parisien, la belle Aurore s'est affichée en jolie robe de mariée blanche coupe princesse, les cheveux relevés en chignon et coiffés d'un voile pour l'occasion. C'est au bras de son cher papa qu'elle a fait son entrée. De son côté, Benoit Tremoulinas s'est montré très élégant en costume noir, une petite rose dépassant de la poche de sa veste. C'est leur petite fille Cassidie (4 ans) qui leur a apporté leurs alliances. Après des discours riches en émotion, le couple a retrouvé ses invités dans un tout autre cadre.

Direction l'Opéra Garnier, dans le neuvième arrondissement de la capitale, pour la suite des festivités. Moulures, tapisseries, lustres géants, haie d'honneur fleurie tout le long des escaliers, chemin de table à base de roses et de bougies... En bref, le décor somptueux était à la hauteur du lieu, incroyable de beauté et de chic. Les invités, à l'instar des footballeurs Timothee Kolodziejczak, défenseur de l'AS Saint-Etienne, ou encore Gaël Kakuta, milieu offensif au RC Lens, ont été accueillis par de jolies jeunes femmes qui jouaient du violon, dans l'ambiance du mariage. Enfin, les heureux mariés ont à leur tour fait leur entrée. Au son de Can't hold us de Macklemore, Benoit Tremoulinas et sa femme Aurore ont fait le show. Dans la foulée, un groupe de musique a joué des classiques internationaux, pour le plus grand bonheur de tous.

Un mariage grandiose pour le couple qui s'était déjà uni quelques semaines auparavant. En effet, le 20 juin 2021, Aurore a partagé une superbe photo d'elle en robe et blazer, accompagnée de son chéri sportif et de leur fille Cassidie. "Première étape", annonçait-elle avec un émoji femme de mariée.

Toutes nos félicitations aux heureux mariés !