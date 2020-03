Bérengère Krief et Sara Mortensen chez Michel Drucker pour Vivement dimanche

Le 8 mars 2020 sera marqué par la journée de la femme. À cette occasion, Michel Drucker sera bien entouré pour son numéro inédit de Vivement dimanche, sur France 2. Des invitées 100% féminines.

L'ancienne avocate Caroline Vigneaux a été conviée par le présentateur de 77 ans. Sur le célèbre canapé rouge, l'humoriste de 45 ans a évoqué son dernier spectacle Caroline croque la pomme, dans lequel elle s'attaque avec humour à la misogynie et aux rapports hommes-femmes. C'est sur la scène du Grand Point Virgule que son public peut actuellement la retrouver pour le meilleur et pour le rire. Une autre humoriste, qui est également actrice, a fait le déplacement sur le plateau de Vivement dimanche : Bérengère Krief. La pétillante blonde de 36 ans est aussi venue défendre son dernier show baptisé Amour. Sur la scène de la Gaîté Montparnasse, elle évoque avec humour le désir amoureux.

L'actrice Sara Mortensen (40 ans), notamment vue dans Plus belle la vie, est quant à elle venue défendre la série policière Astrid et Raphaëlle, qui sera de retour à partir du 13 mars sur France 2. Elle y incarne Astrid Nielsen, autiste et archiviste à la documentation criminelle à la mémoire exceptionnelle. Michel Drucker a également pu compter sur l'ancienne animatrice de France 2 Mireille Dumas (66 ans). Elle revient derrière la caméra avec un documentaire sur les éboueurs de Paris baptisé Des ordures et des hommes. Enfin, la chanteuse et pianiste Marie-Paule Belle parlera de son livre Comme si tu étais toujours là (sorti le 27 février aux éditions Plon), dans lequel elle rend hommage à l'amour de sa vie, Françoise Mallet-Joris, décédée en 2016.