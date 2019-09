Bernard Golay : Mort de l'animateur emblématique de La Une est à vous

Animateur phare des années 1970, à qui Guy Lux avait confié la présentation de l'émission - révolutionnaire pour l'époque - La Une est à vous, Bernard Golay est mort vendredi 30 août 2019. Agé de 75 ans, il était atteint d'une leucémie, a indiqué dimanche à l'AFP Sophie Darel, autre grande figure de cet âge d'or de la télévision, qui fut un temps son épouse.

Après avoir fait ses armes sur France Inter, comme standardiste, présentateur des bulletins routiers et de la météo ou encore animateur de jeux, puis comme journaliste sportif à l'ORTF, Bernard Golay avait été engagé par Guy Lux pour animer un programme au concept inédit : La Une est à vous, lancée en 1973 et rebaptisée en 1975 (en même temps que la naissance de TF1) Samedi est à vous, faisait appel à la participation du public, qui avait la possibilité de voter pour ses séries préférés et ainsi de composer son programme en appelant le standard de l'émission. La grande époque de Columbo, Amicalement vôtre...

Bernard Golay avait ensuite déserté les écrans, à partir des années 1980, pour se consacrer à la production télé en France et au Liban ainsi qu'aux activités de sa société de communication, BG Presse.