Bernard Loiseau, sa veuve face à ses 2 filles héritières de leur père : "Je n'avais jamais osé leur demander..."

Vingt-et-un ans après la tragédie, la mort de Bernard Loiseau, sa veuve Dominique s'affiche plus forte que jamais, mais pas seule. À ses côtés, deux de ses trois enfants, ses deux filles, Bérangère et Blanche. Ensemble, elles pérennisent l'héritage du chef du célèbre restaurant de Saulieu (Côte-d'Or) et en parlent dans les colonnes du Parisien/Aujourd'hui en France.

Le 24 février 2003, on apprend le suicide de Bernard Loiseau à l'âge de 62 ans. Les années ont passé, la polémique sur la perte de son étoile au Michelin est reléguée au passé, la famille se reconstruit un peu plus chaque jour. Dans un premier temps, Dominique Loiseau a confié "les commandes des fourneaux à Patrick Bertron, le fidèle second de Bernard Loiseau qui a su perpétuer et magnifier l'oeuvre culinaire (2 étoiles Michelin depuis 2016)".

À présent, elle s'affiche dans le quotidien et fait le point sur le travail entrepris également par les héritières de cette grande figure de la gastronomie. En effet, les deux filles du chef ont décidé de s'investir dans l'affaire familiale - leur frère, Bastien, a choisi lui l'immobilier. Voir Bérangère et Blanche reprendre le flambeau émeut leur mère qui ne cache pas son plaisir au journal : "Oui, c'est vrai, j'en avais rêvé... Mais cela s'est fait tout seul. Ce sont elles qui m'ont dit : On va reprendre le groupe. Je n'avais jamais osé leur demander, car j'avais peur qu'elles me disent non. Alors oui, je suis une maman très heureuse... "