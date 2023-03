Diaporama : Bernard Loiseau, sa veuve face à ses 2 filles héritières de leur père : "Je n'avais jamais osé leur demander..."

1 / 15 Bernard Loiseau, sa veuve face à ses 2 filles héritières de leur père : "Je n'avais jamais osé leur demander..."

2 / 15 Dominique Loiseau s'est exprimée dans Aujourd'hui en France sur l'héritage de son mari Bernard, pris en main par ses filles et elle Archives - Le chef Bernard Loiseau et sa femme Domnique Loiseau posent à l'hôtel de la Côte d'Or à Saulieu © BestImage

3 / 15 Grande figure de la gastronomie, Bernard Loiseau (à droite) avait notamment un célèbre restaurant sur ses terres à Saulieu Archives - Les chefs Bernard Loiseau et Patrick Bertron, posent à l'hôtel de la Côte d'Or à Saulieu, en 2002. © BestImage

4 / 15 Le chef a mis fin à ses jours en 2003, à l'âge de 52 ans. Dominique Loiseau lors des funérailles de Bernard Loiseau à Saulieu en 2003 © BestImage

5 / 15 Sa femme a repris l'affaire familiale et peut compter sur ses filles Dominique Loiseau - Rencontre des femmes d'exception au palais de l'Elysée lors de la journée internationale des droits des femmes en 2008 © BestImage

6 / 15 Maman de Bastien, elle est aussi celle de Blanche, cheffe, et Bérangère, formée en école de commerce et dans la banque Dominique Loiseau et sa fille - Avant-première du film "Les Recettes du bonheur" organisée par Le Guide Michelin et Metropolitan FilmExport au cinéma Gaumont Marignan à Paris, le 7 septembre 2014. © BestImage

7 / 15 Une famille marquée par le drame mais qui a su rester soudée Bernard Loiseau avec sa femme Dominique et leur fils Bastien en 2003 sur le plateau de Vivement dimanche. © BestImage

8 / 15 Anaïs Bouton et Dominique Loiseau - Remise du Prix Michelin Service 2023 - Cérémonie de remises des Etoiles Michelin au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg le 6 mars 2023. © Jean-Marc Lhomer/Bestimage © BestImage

9 / 15 Dominique Loiseau - 22ème édition de la "Forêt des livres" à Chanceaux-Près-Loches le 27 août 2017. © Cédric Perrin/Bestimage © BestImage

10 / 15 Exclusif - Dominique Loiseau lors des Trophées des Femmes en Or 2015 à Avoriaz, le 12 décembre 2015. © Mat Beaudet et Fabrice Aygalenq via Bestimage © BestImage

11 / 15 Exclusif - Dominique Loiseau lors des Trophées des Femmes en Or 2015 à Avoriaz, le 12 décembre 2015. © Mat Beaudet et Fabrice Aygalenq via Bestimage © BestImage

12 / 15 Patrick Bertron, chef du relais de Bernard Loiseau, pose à l'hôtel de la Côte d'Or à Saulieu, le 24 avril 2004. © BestImage

13 / 15 Dominique Loiseau sur le plateau de Vol de nuit en 2003 © BestImage

14 / 15 Archives - Patrick Bertron, chef du relais de Bernard Loiseau, la veuve de Bernard Loiseau Domnique Loiseau, le directeur Hubert Couilloud et l'équipe posent à l'hôtel de la Côte d'Or à Saulieu, en 2004. © BestImage