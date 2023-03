Bernard Yerlès : Laetitia, la très discrète mère de ses deux fils, est aussi actrice !

Bernard Yerlès, qui est à retrouver ce soir sur C8 dans la fameuse série policière Mongeville, un temps en danger, est un acteur très discret lorsqu'il s'agit d'évoquer sa vie privée. Papa d'une Manon, née lors d'une précédente relation, il est aussi l'heureux père de Timon et Nathan (qui se présente comme un ingénieur sur Instagram). Deux fils qu'il a eus avec Laetitia Reva. L'occasion de se pencher sur cette dernière qui, elle aussi, s'est passionnée pour la comédie au fil du temps.

Elle est également connue pour être la fille de l'auteur-compositeur-interprète et poète français Claude Réva. Dans sa jeunesse, elle a suivi des études au Conservatoire de Nice, à l'Ecole du Passage de Nils Arrestrup à Paris puis à l'Insas à Bruxelles. Par la suite, elle a commencé à jouer dans des téléfilms et des séries. De L'Instit, à P.J, en passant par La Vengeance aux Yeux Clairs, Pasteur, Fleurs de sel ou encore plus récemment Les aventures du jeune voltaire, ce ne sont pas les opportunités professionnelles qui ont manqué pour la comédienne.

Sur le petit mais aussi grand écran

Sans oublier qu'elle a également une belle carrière au cinéma puisqu'elle a notamment croisé la route de Lambert Wilson et Lorànt Deutsch dans HS Hors Service (2001), de Michèle Laroque dans Mon voisin du dessus (2003), ou encore de Gérard Depardieu et Olivier Marchal dans Diamant 13 (2009). A noter d'ailleurs que celle qui tenait récemment un rôle dans le téléfilm Elle m'a sauvée (2022), a déjà donné la réplique à plusieurs reprises au père de ses deux fils dans certains des projets précédemment évoqués.

Ce qui signifie alors qu'ils ont été capables de nourrir une complicité à l'écran, et pas qu'en dehors. En revanche, difficile d'affirmer avec certitude que leur couple est toujours d'actualité, tant ils mettent tous les deux un point d'honneur à rester discret sur leur vie privée. Ils n'ont fait que de rares apparitions publiques par le passé, notamment sur le tapis rouge du 54ème Festival de Télévision de Monte Carlo, le 7 Juin 2014.