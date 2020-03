Beverley Mitchell (Sept à la maison) enceinte juste après la fausse couche

Le monde a bien besoin de bonnes nouvelles en cette sombre période. Et c'est ainsi que Beverley Mitchell, que l'on connait depuis des années pour avoir interprété Lucy Camden, est venue apporter un peu de lumière à cette deuxième journée de confinement, du 17 mars 2020. Sur Instagram, la jeune comédienne a annoncé qu'ils ne seraient bientôt pas Sept à la maison... mais bel et bien cinq ! "Nous avons finalement trouvé notre pot d'or au pied de l'arc-en-ciel, écrit-elle sur son compte Instagram le sourire aux lèvres. Nous attendons un petit bébé aux mille couleurs. Le chemin n'a pas toujours été facile mais ça valait la peine !"

J'ai fait pipi sur plusieurs de ces petits bâtonnets

En couple avec Michael Cameron depuis l'année 2002, mariée depuis le 1er octobre 2008 – sous la haute surveillance de Jessica Biel et Mackenzie Rosman, ses soeurs fictives – Beverley Mitchell a connu les joies de la maternité à deux reprises... mais ne se lasse jamais vraiment de l'aventure ! Maman de Kenzie – 7 ans dans quelques jours – et d'un petit garçon nommé Hutton – 5 ans –, la comédienne s'apprête à agrandir la famille. "Les choses ont été un peu effrayantes dernièrement mais j'ai fait un gros checkup, précise-t-elle. Je suis très chanceuse. Et je vais être honnête. J'ai fait pipi sur plusieurs de ces petits bâtonnets parce que je n'arrivais juste pas à y croire. Mais j'en suis suffisamment certaine maintenant, je suis enceinte !"