Beyoncé : L'étrange rumeur de sa participation au prochain "James Bond"

Elle est connue pour son art du teasing et pour sa propension à tenir ses fans en haleine. Beyoncé aurait-elle essayé de faire passer un message en postant ses (nombreuses photos) lors de la soirée des Golden Globes ?

En 2016, la star avait innocemment annoncé son album Limonade en posant avec... un citron ! La Toile s'était alors embrasée, essayant de comprendre ce message subliminal et n'avait d'ailleurs pas été déçue en découvrant l'opus de la chanteuse, six mois plus tard.