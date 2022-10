BFMTV : Une présentatrice météo est enceinte, annonce sur fond de drame et de triste coïncidence

Virgilia Hess s'est ensuite confiée à nos confrères de Gala pour parler de son conte de fées, qui a toutefois été ponctué par un drame. Ainsi a-t-on appris que c'est en 2020 que la divine brune a rencontré Antony, un jeune homme de 35 ans pour lequel elle a eu "le coup de foudre". La pandémie est survenue peu après, c'est donc ensemble qu'ils ont passé le confinement, alors que cela ne faisait que quelques semaines qu'ils se connaissaient. Quand le grand-père de la présentatrice est décédé en avril 2020, son compagnon a donc été un soutien de taille. "Nous étions très proches. Il est décédé du Covid. On habite à dix minutes en voiture l'un de l'autre et à cause de la situation, nous n'avons pas pu lui dire au revoir", a-t-elle précisé.

Ce drame a renforcé les liens déjà bien noués avec Antony. Ainsi, le 10 décembre 2021, les tourtereaux ont pris la décision de se pacser et ont évoqué le fait d'agrandir leur famille. Un rêve devenu réalité donc. "Ce qui est dingue, c'est que le terme est prévu le 6 avril. Le jour où j'ai perdu mon grand-père justement. J'ai les pieds sur Terre, mais il y a des signes comme celui-là qui sont beaux", s'est émue la trentenaire qui ne souhaite pour l'heure pas dévoiler le sexe et le prénom de son "bébé voulu".

Si à l'origine, Virgilia Hess travaillait lors des matinales (depuis trois ans), cette grossesse a quelque peu chamboulé son emploi du temps. Les plus attentifs ont remarqué qu'elle n'était plus présente en cette période de la journée, car sa direction a aménagé son emploi du temps. "Je me lève à 1h30 tous les jours normalement pour travailler en matinale. Pour le développement d'un bébé ce n'est pas idéal", a-t-elle expliqué. Désormais, elle s'occupe donc des réseaux sociaux et effectue des chroniques en journée sur les chaînes du groupe. "Heureusement, car j'avais peur d'être replacée sur un poste très différent. Or, je continue à faire vraiment ce qui me passionne. Je suis très contente", a-t-elle conclu. Que du bonheur donc.