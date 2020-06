Bhad Bhabie : À 17 ans, elle est entrée en centre de désintox

Danielle Bregoli est devenue célèbre après une apparition dans l'émission Dr. Phil, sur ses relations difficiles avec sa mère. Sur le plateau, la jeune fille de l'époque l'avait alors provoquée en déclarant "Et si on se rejoignait dehors ?" (Catch me outside, how about that? en anglais), qui expliquait aux spectateurs que Danielle parlait beaucoup mais n'agissait pas tellement.

Depuis, Danielle est devenue Bhad Bhabie, s'est lancée dans le rap et a eu quelques clashs. Elle a notamment eu une altercation avec Iggy Azalea, en soirée, en 2018.